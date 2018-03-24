Мнение экспертов: «Не позже чем через 3-4 года начнется закулисная борьба за место преемника Путина»

Действующий президент России Владимир Путин одержал 18 марта сокрушительную победу на президентских выборах. Российское новостное агентство ТАСС сообщило, что Путин набрал около 77% голосов избирателей.

Победа Путина не стала ни для кого неожиданностью. Все внимание теперь направлено на политическую интригу, одним из главных моментов которой будет назначение премьер-министра

«В октябре мы узнаем, каким будет новое правительство», — говорит старший исследователь Института внешней политики Финляндии Юсси Лассила (Jussi Lassila). Он добавляет, что борьба за место преемника Путина уже началась. Повторение игры премьер-министр — президент, когда Дмитрий Медведев стал президентом, Лассила считает опасной.

«В принципе, на пост премьер-министра могут назначить кого угодно».

Со своей стороны, исследователь Александровского института Маркку Кангаспуро (Markku Kangaspuro) считает, что в течение следующих шести лет премьер-министр может меняться неоднократно.

«Вряд ли будет запущена рулетка 90-х годов. Главным направлением все же является стабильность», — рассуждает он.

В конце 1990-х годов премьер-министры менялись часто. Таким образом и сам Путин стал преемником Ельцина.

«Вероятно, шанс есть даже и у критикуемого за преемственность Медведева», — говорит Кангаспуро.

По всей вероятности, работа на посту премьер-министра будет нелегкой. В ближайшее время России придется принимать решение, в том числе, и о повышении пенсионного возраста.

«Премьер-министр — буфер в предстоящих изменениях. Следующего кандидата в президенты не будут подставлять под огонь», — говорит Кангаспуро.

Популярность никого не удивила

Высокий уровень поддержки и активность избирателей никого не удивили. Однако для привлечения избирателей на выборы администрация проделала большую работу.

«Это — кремлевская предвыборная пропаганда, которая сойдет на нет сразу же после того, как победа будет отпразднована», — считает Лассила.

«Проделана беспрецедентная работа для того, чтобы привлечь людей к голосованию», — продолжает он.

Кангаспуро считает, что Путин воспользовался противостоянием Запада и России.

Сочи, «Россия находится в конфликте с Западом. Путин воспользовался ситуацией с Крымом Сирией и санкциями. Все это сыграло на руку властям», — утверждает Кангаспуро.

Ожидали также, что будут различные нарушения. Но попыток фальсификации оказалось меньше, чем раньше.

«Можно представить, какой была бы ситуация, если бы не было камер», — говорит он, имея в виду камеры наблюдения на избирательных участках, которые сдерживали желающих сделать вбросы.

По мнению Лассилы, следует обратить внимание на систему отбора кандидатов в президенты. Выдвижение кандидатов происходило так, чтобы не возникло неприятных сюрпризов.

Лассила считает нововведением, что ЦИК заявила о том, что будет изучать все попытки фальсификации.

«Формируется политическая культура — что разрешено, а что — нет».

Время застоя

Избрание Путина на следующий срок вряд ли принесет изменения в отношения России с западными странами или в двусторонние отношения России и Финляндии.

По мнению Кангаспуро, на внутриполитические вопросы переизбрание Путина окажет больше влияния.

«Единство политической элиты обеспечено вплоть до следующей избирательной кампании. Политическая элита сплотилась вокруг получившего законную власть Путина».

Кангаспуро считает, что борьба за власть начнется ближе к 2024 году, когда в России состоятся следующие президентские выборы.

В противном случае борьба за власть и перегруппировки наблюдались бы и сейчас.

«Закулисная возня начнется не позже чем через три — четыре года», — говорит Кангаспуро.

Лассила также считает, что Россию ожидают изменения во внутренней политике.

«Сколько уже можно откладывать и откладывать необходимые изменения?» — спрашивает он.

Во внешней политике перед Россией также стоят серьезные вызовы. Россия находится между молотом и наковальней: отступить, не потеряв лица, нельзя.

«Не стоит ожидать особых изменений», — подводит итог Лассила в отношении ближайшего будущего России.