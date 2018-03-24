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Лавров и глава МИД Белоруссии пообщались по телефону
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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили взаимодействие на международной арене 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
"Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия двух стран на международной арене", — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте МИД Белоруссии, министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повести дня.
Ранее Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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