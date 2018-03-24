Ещё
МИД России прокомментировал поправки к «Закону об образовании» в Латвии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России прокомментировал поправки к «Закону об образовании» в Латвии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРИНЯТИЕ СЕЙМОМ ЛАТВИИ ПОПРАВОК К ЗАКОНУ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ПРОТИВОРЕЧАТ ЦЕЛОМУ РЯДУ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ — МИД РФ
РИА Новости: последние новости
Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля, заявила Меркель В Киеве арестовали Савченко Песков рассказал, что Россия смогла достичь с помощью нового оружия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза217
«ЦРУ готовило переворот в России»399
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»84
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть65
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину481
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение