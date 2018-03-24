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МИД России прокомментировал поправки к «Закону об образовании» в Латвии
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МИД России прокомментировал поправки к «Закону об образовании» в Латвии
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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. ПРИНЯТИЕ СЕЙМОМ
ЛАТВИИ
ПОПРАВОК К ЗАКОНУ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ПРОТИВОРЕЧАТ ЦЕЛОМУ РЯДУ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ —
МИД РФ
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