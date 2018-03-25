Песков рассказал о симбиозе двух Путиных

«Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — пояснил он. Приоритетами станут внутренняя повестка и текущие проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления и приоритет работы российского лидера Владимира Путина на новом сроке. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ

Песков добавил, что «люди знают, что если глава государства говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер».

«Путин уже неоднократно доказал, что он не популист», — отметил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента уточнил, что на новом сроке «во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания».

«Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше», — заявил он.

По словам Пескова, это касается и кабинета министров, и администрации президента