Ещё
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кемерове ввели режим ЧС
В Кемерове ввели режим ЧС

Песков рассказал о симбиозе двух Путиных 

Lenta.ru 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления и приоритет работы российского лидера Владимира Путина на новом сроке. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
«Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», — пояснил он. Приоритетами станут внутренняя повестка и текущие проблемы.
>> "Хамство на грани бандитизма": Песков о действиях Лондона
Песков добавил, что «люди знают, что если глава государства говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер».
«Путин уже неоднократно доказал, что он не популист», — отметил официальный представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента уточнил, что на новом сроке «во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания».
«Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше», — заявил он.
По словам Пескова, это касается и кабинета министров, и администрации президента.
Президентские выборы прошли в России 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России610
Британии предложили войти в состав РФ96
Москвичей предупредили об опасности1
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой122
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение