Ещё
Президент Абхазии поздравил Путина с победой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил по телефону Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.
"По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой. Глава Абхазии тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.
ТАСС: последние новости
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы Посол РФ заверил пострадавшего в Солсбери полицейского в непричастности РФ к делу Скрипаля Песков: заявления Путина о новейших вооружениях РФ возымели эффект в мире
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза300
«ЦРУ готовило переворот в России»430
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть83
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»111
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение