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В соцсетях появилось селфи Грудинина без усов. В КПРФ смену имиджа опровергли
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В соцсетях появилось селфи Грудинина без усов. В КПРФ смену имиджа опровергли 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Грудинин без усов — главная новость в СМИ. Селфи экс-кандидата в новом имидже в президенты появилось в Instagram. «Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — написано под постом.
Новый образ привел подписчиков в восторг, но ненадолго. Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко эту информацию опроверг. Появившаяся в социальной сети информация не соответствует действительности, заявил он.
Сбрить усы Павел Грудинин обещал Юрию Дудю, если на выборах президента директор Совхоза имени Ленина наберет меньше 15%:
Юрий Дудь: Если вы наберете 10%, например, вы готовы сбрить усы?
Павел Грудинин: Если такой результат случится, то я буду расстроен, потому что мы, на мой взгляд, наберем гораздо больше. А усы все равно сбривать не буду, потому что это не имеет никакого смысла. Я всю жизнь хожу с усами, почему я должен меняться? Но, если я наберу 15%, вы пострижетесь налысо?
Юрий Дудь: Нет, я готов на спор. Я готов на следующее: если вы набираете больше 15%, я бреюсь налысо. А если вы набираете меньше 15%, вы сбриваете усы. Тогда я готов играть.
Павел Грудинин: Договорились.
Юрий Дудь: То есть вас никто никогда не видел без усов?
Павел Грудинин: Никто.
По итогам голосования на выборах президента кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал около 12% голосов.
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