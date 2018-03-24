В соцсетях появилось селфи Грудинина без усов. В КПРФ смену имиджа опровергли

Грудинин без усов — главная новость в СМИ. Селфи экс-кандидата в новом имидже в президенты появилось в Instagram. «Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — написано под постом.

Новый образ привел подписчиков в восторг, но ненадолго. Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко эту информацию опроверг. Появившаяся в социальной сети информация не соответствует действительности, заявил он.

Сбрить усы Павел Грудинин обещал Юрию Дудю, если на выборах президента директор Совхоза имени Ленина наберет меньше 15%:

Юрий Дудь : Если вы наберете 10%, например, вы готовы сбрить усы?

Павел Грудинин: Если такой результат случится, то я буду расстроен, потому что мы, на мой взгляд, наберем гораздо больше. А усы все равно сбривать не буду, потому что это не имеет никакого смысла. Я всю жизнь хожу с усами, почему я должен меняться? Но, если я наберу 15%, вы пострижетесь налысо?

Юрий Дудь: Нет, я готов на спор. Я готов на следующее: если вы набираете больше 15%, я бреюсь налысо. А если вы набираете меньше 15%, вы сбриваете усы. Тогда я готов играть.

Павел Грудинин: Договорились.

Юрий Дудь: То есть вас никто никогда не видел без усов?

Павел Грудинин: Никто.

По итогам голосования на выборах президента кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал около 12% голосов.