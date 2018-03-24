«Да, лопухи» Политтехнолог КПРФ признался, что предвыборная кампания партии задумывалась под Зюганова

По словам Сергея Обхуова, в момент выдвижения Грудинина были серьезные проблемы с узнаваемостью кандидата от КПРФ

«Была катастрофа с узнаваемостью. По итогам выборам мы получили общенационального лидера наравне с Жоресом Алферовым . Проблему узнаваемости мы решили к середине февраля», — отметил Обухов.

Политтехнолог также признал, что предвыборный штаб КПРФ совершил ряд ошибок, так как предвыборная кампания выстраивалась для другого кандидата.

«Вся кампания прорабатывалась на Зюганова. Все наработки пришлось выбросить в урну. Да, лопухи», — заявил Обухов.