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«Да, лопухи» Политтехнолог КПРФ признался, что предвыборная кампания партии задумывалась под Зюганова
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«Да, лопухи» Политтехнолог КПРФ признался, что предвыборная кампания партии задумывалась под Зюганова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Сергея Обхуова, в момент выдвижения Грудинина были серьезные проблемы с узнаваемостью кандидата от КПРФ.
«Была катастрофа с узнаваемостью. По итогам выборам мы получили общенационального лидера наравне с Жоресом Алферовым. Проблему узнаваемости мы решили к середине февраля», — отметил Обухов.
Политтехнолог также признал, что предвыборный штаб КПРФ совершил ряд ошибок, так как предвыборная кампания выстраивалась для другого кандидата.
«Вся кампания прорабатывалась на Зюганова. Все наработки пришлось выбросить в урну. Да, лопухи», — заявил Обухов.
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