Раздражение России в международной изоляции

Президент Путин был переизбран на президентских выборах. Если Путин проработает до 2024 года, когда заканчивается срок его полномочий, в общей сложности он будет находиться у власти около четверти века. Путин заявляет о возрождении великой России и демонстрирует железную руку, не гнушаясь ничем. Куда же движется мир, оказавшийся на пороге новой холодной войны в условиях усиливающейся конфронтации между Россией и Западом?

В преддверии выборов в России и за ее пределами наблюдались необычные явления. В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент Путин неожиданно выступил с жесткой антиамериканской речью. Он выразил намерение активизировать разработки стратегических ядерных сил. После этого в Великобритании произошло загадочное покушение на убийство бывшего российского шпиона, и некоторые эксперты полагают, что это дело связано с президентскими выборами.

Президентские выборы, в которых приняло участие восемь кандидатов и на которых ожидаемо победил Путин, прошли тихо и спокойно. Проведенные перед ними социологические опросы также показали, что рейтинг Путина составляет примерно 70%. Можно сказать, что эти выборы фактически были простым вотумом доверия.

В связи с этим предвыборной гонке не хватало драйва. Лидер оппозиции Алексей Навальный , которому было запрещено баллотироваться, призвал бойкотировать выборы, в связи с чем были подозрения, что явка будет низкой.

«Шоковая терапия»

Западные страны раскритиковали выборы, подчеркнув, что они были сфабрикованы правительством. В результате возникла ситуация, при которой Кремль мог потерять свое лицо. Поэтому Путин прибегнул к шоковой терапии. Последняя треть послания Федеральному собранию была посвящена критике США . Также было показано видео шести новых видов ядерного оружия.

«Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны», — подчеркнул Путин. Был даже подготовлен ролик о том, как эти ракеты поражают американские города.

По словам «Коммерсанта», крайняя резкость выступления привела в полуобморочное состояние даже депутатов. Это послание произвело потрясающий эффект. Скорее всего цель была в том, чтобы поднять национальный престиж, воззвать к патриотизму россиян и за счет этого увеличить явку и количество набранных голосов.

В ходе президентских выборов 2012 года Путин также столкнулся с антиправительственным движением, возникшем в крупных городах. После победы он пошел жестким курсом ультранационализма: агрессия на Украине и авиаудары в Сирии . В результате после аннексии Крыма рейтинг Путина взлетел до 90%.

Тем не менее после этого благосостояние народа ухудшилось из-за западных санкций и обвала цен на нефть. Начало появляться разочарование затянувшимся путинским режимом. В этот раз выборы было решено провести в четвертую годовщину присоединения Крыма. По всей видимости, администрация Путина решила в очередной раз попытаться преодолеть выборы за счет жесткой дипломатии в отношении США.

При этом Путин подготовил также и точки соприкосновения. «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации», — заявил он.

В последние годы Россия и США не обсуждали проблему контроля вооружений. По всей видимости, цель Путина в том, чтобы возобновить российско-американские переговоры и продемонстрировать внутри страны и за рубежом, что Россия — такая же ядерная сверхдержавой, как и США. Проект разработки новых видов ядерного оружия можно воспринять как попытку активизировать эти переговоры.

Ненависть к предателям

«Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил Путин, что подчеркнуло изоляцию России. Мировой интерес к России, включая дружественный Китай , снизился. В этом читается раздражение, что Россию игнорируют.

Скорее всего нельзя говорить о том, что покушение на бывшего российского шпиона в Великобритании не имеет к нему никакого отношения. Ранее Путин заявлял, что предателям страны уготована прискорбная участь.

Можно вспомнить дело бывшего российского шпиона Александра Литвиненко , который скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

Литвиненко раскрыл секреты, касающиеся деятельности администрации Путина во время чеченской войны. Российский суд вынес обвинительный приговор в отсутствие самого Литвиненко. В последствии британская прокуратура признала виновным в совершении преступления бывшего российского шпиона Андрея Лугового

В деле Скрипаля много загадок, однако странным образом преступление совпало с президентскими выборами. Путин страшно ненавидит мятежников. Поэтому в Великобритании и других странах полагают, что он пошел на этот маневр, чтобы показать ухудшение отношений с Западом и повысить центростремительную силу властей.