В Думе прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов

"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений. Это все продолжает не способствовать решению больших проблем, которые существуют в мире, которые осложняют как двусторонние, так и многосторонние отношения", — сказал Чепа.

Он также добавил, что определенные СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения.