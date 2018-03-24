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В Думе прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов
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В Думе прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов 

Газета.Ru 1 час назад
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что телеканал CNN, сообщая о рекомендациях президенту США выслать российских дипломатов, раскачивает всю систему международных отношений, передает РИА «Новости».
"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений. Это все продолжает не способствовать решению больших проблем, которые существуют в мире, которые осложняют как двусторонние, так и многосторонние отношения", — сказал Чепа.
Он также добавил, что определенные СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения.
Ранее источник телеканала CNN сообщил, что совет нацбезопасности США посоветовал президенту страны Дональду Трампу выслать российских дипломатов.
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