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Член ЦИК усомнился в качестве предварительного доклада БДИПЧ ОБСЕ об итогах выборов
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Член ЦИК усомнился в качестве предварительного доклада БДИПЧ ОБСЕ об итогах выборов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ряд положений предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов президента России вызывает вопросы. Об этом заявил член Центризбиркома РФ Александр Клюкин, выступая в субботу на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).
Он напомнил, что на выборах президента России от БДИПЧ ОБСЕ присутствовало 500 наблюдателей. «Я смотрел предварительный доклад БДИПЧ ОБСЕ: они в одной строке говорят, что все хорошо, ЦИК все правильно делает, но [одновременно с этим] все плохо. Несколько раз перечитываешь, все равно не получается понять, чего они хотели сказать в своем докладе», — отметил Клюкин.
По его словам, в докладе, который состоит из 17 страниц, разделу «Наблюдение за выборами» посвящено всего шесть предложений, последнее из которых гласит: «Большинство собеседников выразили сомнения в качестве наблюдения от Общественной палаты». «Как это может быть? 500 человек отправили, месяц тут работали, а ссылаются на „большинство собеседников“», — удивился Клюкин, отметив, что хотел бы уточнить у представителей БДИПЧ ОБСЕ, «что не так».
При этом член ЦИК добавил, что Центризбирком продолжает работу по выявлению нарушений. «Мы продолжаем работать над нарушениями, и последствия для территориальных, участковых избирательных комиссий будут: мы будем разговаривать, будут кадровые изменения», — заверил Клюкин, подчеркнув, что ЦИК делает все для того, чтобы проводить качественную работу. «Мы будем работать над тем, чтобы выборы стали еще более открытыми и чистыми», — заключил он.
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