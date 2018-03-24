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Фото Грудинина без усов оказалось фейком
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Фото Грудинина без усов оказалось фейком 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко опроверг иформацию о том, что политик сбрил усы.
Ющенко заявил, что распространившиеся в Сети изображения с Грудининым без усов являются фейком, а профиль в Instagram, где впервые появилось фото, «не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина», передает ТАСС.
Он уточнил, что в социальных сетях существует множество фейковых страниц Грудинина, и официальной информации насчет усов политика «пока нет».
Ранее сообщалось, что Грудинин якобы сбрил усы, выполнив обещание журналисту Юрию Дудю.
Напомним, в интервью Дудю во время предвыборной кампании Грудинин пообещал, что сбреет усы, если наберет меньше 15%. Однако когда стало известно, что его результат значительно ниже этой цифры, кандидат от коммунистов неожиданно выдвинул новое условие для отказа от растительности на лице. За это Грудинин подвергся общественному порицанию.
В пятницу ЦИК объявил, что Грудинин занял второе место на выборах президента России, получив 11,77%.
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