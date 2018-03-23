Ещё
Демократы в сенате США потребовали от Трампа отчета по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демократы в сенате США потребовали от Трампа отчета по делу Скрипаля 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Reuters
Демократы в сенате США потребовали от президента страны Дональда Трампа предоставить отчет для конгресса по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо сенаторов.
"Мы запрашиваем постановление, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, и доложить конгрессу анализ атаки", — говорится в тексте письма.
Ранее сообщалось, что в Госдепе США назвали нелепыми заявления России по делу Скрипаля.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме отреагировали на отзыв посла ЕС в России Посол России написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому Лавров прокомментировал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину378
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ89
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам58
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку68
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение