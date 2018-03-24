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Посольство РФ: Лондон фактически подтвердил разработку отравляющих веществ
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Посольство РФ: Лондон фактически подтвердил разработку отравляющих веществ 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: ТВ Центр
ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости, Мария Табак. Глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед накануне фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ, заявил в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, не позволяющих «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта».
"Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли", — отметил пресс-секретарь посольства.
"Кстати, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон", — добавил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Лаборатория в Портон-Дауне находится неподалеку от Солсбери.
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