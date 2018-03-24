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Ксения Собчак показала фото с округлившимся животиком
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Ксения Собчак показала фото с округлившимся животиком 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Светская львица, ведущая, общественно-политический деятель Ксения Собчак показала в личном фотоблоге кадр с округлившимся животиком. В подписи звездная мама пояснила, что снимок архивный.
Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды — этот «праздник» широкомасштабно отмечают в России,
сообщила поклонникам звезда.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Мар 2018 в 10:08 PDT  Отметим, в настоящее время в СМИ и социальных сетях вовсю обсуждают вероятную вторую беременность Ксении Собчак. Сама знаменитость эти слухи не подтверждает, но и не опровергает. Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган, официально оформили брак в 2013 году. В ноябре 2016 года звезды стали родителями: на свет появился малыш Платон. От прошлых отношений у Виторгана также есть дочь Полина (1996 года рождения) и сын Даниил (2000 года рождения). Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Мар 2018 в 4:11 PDT  Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Мар 2018 в 4:14 PST  Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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