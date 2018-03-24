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Песков высказался о письме Скрипаля Путину
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Песков опроверг сообщения СМИ о просьбе Скрипаля вернуться в Россию 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Ben Stansall
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ о том, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль писал Владимиру Путину письмо с просьбой вернуться в Россию.
Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал телерадиокорпорации Би-си-си, что экс-полковник в телефонном разговоре с ним сообщил, что якобы написал письмо, в котором попросил у российского президента прощение и разрешение вернуться в РФ.
"Нет. Это не так", — сказал Песков РИА Новости.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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 Ещё 7 источников 
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