Песков высказался о письме Скрипаля Путину

Песков опроверг сообщения СМИ о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал телерадиокорпорации Би-си-си, что экс-полковник в телефонном разговоре с ним сообщил, что якобы написал письмо, в котором попросил у российского президента прощение и разрешение вернуться в РФ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании : персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.