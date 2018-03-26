Ещё
В Минобороны рассказали об антидоте для Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали об антидоте для спасения Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Тривиальный антидот, которым британские специалисты пытались спасти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог не дать нужного эффекта. Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Министерства обороны Игорь Рыбальченко, сообщает ТАСС.
«Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто и до сих пор не открыто. А все предложения России поучаствовать в расследовании, они просто проигнорированы», — сказал он..
Ученый подчеркнул, что после публикации формулы в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова это вещество можно синтезировать в любой части света в более или менее подготовленной химической лаборатории.
По его словам, вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, могло быть применено путем аппликации на кожу, распыления в виде аэрозоля, попадания в пищу. Все вещества того же класса, что и «Новичок», очень трудно поддаются лечению и антидотной терапии.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ36
Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся17
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв315
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский253
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона435
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение