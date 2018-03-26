В Минобороны рассказали об антидоте для Скрипаля

Тривиальный антидот, которым британские специалисты пытались спасти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог не дать нужного эффекта. Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Министерства обороны Игорь Рыбальченко, сообщает ТАСС.
«Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто и до сих пор не открыто. А все предложения России поучаствовать в расследовании, они просто проигнорированы», — сказал он..
Ученый подчеркнул, что после публикации формулы в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова это вещество можно синтезировать в любой части света в более или менее подготовленной химической лаборатории.
По его словам, вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, могло быть применено путем аппликации на кожу, распыления в виде аэрозоля, попадания в пищу. Все вещества того же класса, что и «Новичок», очень трудно поддаются лечению и антидотной терапии.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.