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В Японии считают, что перед встречей Путина и Абэ нужно конкретизировать больше проектов
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В Японии считают, что перед встречей Путина и Абэ нужно конкретизировать больше проектов 

ТАСС 1 час назад
ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Перед предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ необходимо, чтобы как можно больше проектов японско-российского экономического сотрудничества обрели форму. Об этом заявил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко перед началом встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером РФ Ольгой Голодец.
"Я очень хочу, чтобы в преддверии встречи лидеров наших стран в мае как можно больше проектов приобрели форму", — сказал он.
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