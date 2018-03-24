Посол России в Британии написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

Великобритании Посол РФ Александр Яковенко написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому Нику Бейли, в котором заверил того, что Россия не имеет отношения к произошедшему.

"Пожалуйста, будьте уверены в том, что Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями в том, что касается расследования, как на двустороннем уровне, так и через международные организации. С сердечными пожеланиями, Александр Яковенко", — говорится в письме, передает РИА Новости

Яковенко также выразил благодарность полицейскому за храбрость при реагировании на инцидент.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как в Солсбери были отравлены Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. После этого из Великобритании выслали 23 российских дипломатов и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне.