Трампу посоветовали выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов из-за «дела Скрипаля ». Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что глава государства обдумает предложение и скоро примет решение. Какое количество дипломатов СНБ счел нужным отправить на родину, не уточняется.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов новых санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипаля, чтобы «привлечь Россию к ответственности», передает ТАСС

23 марта стало известно, что Латвия решила выдворить сотрудников российской дипмиссии из страны.