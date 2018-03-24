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Госдеп прокомментировал данные о возможной высылке российских дипломатов
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Госдеп прокомментировал данные о возможной высылке российских дипломатов 

РИА Новости 43 минуты назад
ГОСДЕП США О ВОЗМОЖНОЙ ВЫСЫЛКЕ ДИПЛОМАТОВ РФ В СВЕТЕ ДЕЛА СКРИПАЛЯ: РАССМАТРИВАЕМ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА РОССИИ, НО ПОКА ОБЪЯВИТЬ НЕЧЕГО
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