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Tumblr сообщил об удалении 84 «связанных с Россией» аккаунтов
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Tumblr сообщил об удалении 84 «связанных с Россией» аккаунтов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунта, которые, по их утверждению, связаны с Россией и «вмешательством в американские президентские выборы» в 2016 году, сообщается в заявлении в блоге компании.
"Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунта, связанные с российским правительством через «Агентство интернет-исследований»… Мы проинформировали правоохранительные органы, заблокировали все аккаунты и удалили оригинальные посты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания предоставила минюсту страны информацию, которая, в том числе, привела к идентификации личностей 13 российских граждан, против которых в США выдвинуты обвинения по вмешательству в выборы. Представители сервиса отметили, что намерены информировать пользователей, которые размещали или отмечали контент удаленных микроблогов.
Ранее офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгения Пригожина, и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований, в связи с «вмешательством в выборы».
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также велось в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
Ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США опубликовал итоговый доклад по «российскому вмешательству в выборы в США». В докладе отмечалось, что комитет не нашел свидетельств сговора между Москвой и предвыборной кампанией победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.
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