Посольство Британии в РФ пообещало продолжать работу над налаживанием двусторонних отношений 

Об этом дипломатическое ведомство рассказало на официальной странице в Facebook.
«Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании и России будет продолжаться», — подчеркнули в посольстве.
«ФедералПресс» напоминает, что правительство Великобритании убеждает своих союзников поддержать Лондон и выслать российских дипломатов. Британские спецслужбы делятся с партнерами секретными сведениями о расследовании, чтобы склонить другие страны последовать примеру Британии.