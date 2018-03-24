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Посольство Британии в РФ пообещало продолжать работу над налаживанием двусторонних отношений
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Посольство Британии в РФ пообещало продолжать работу над налаживанием двусторонних отношений 

РИА «ФедералПресс» 17 минут назад
Об этом дипломатическое ведомство рассказало на официальной странице в Facebook.
«Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании и России будет продолжаться», — подчеркнули в посольстве.
«ФедералПресс» напоминает, что правительство Великобритании убеждает своих союзников поддержать Лондон и выслать российских дипломатов. Британские спецслужбы делятся с партнерами секретными сведениями о расследовании, чтобы склонить другие страны последовать примеру Британии.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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