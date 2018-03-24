Посольство Британии в РФ пообещало продолжать работу над налаживанием двусторонних отношений

Об этом дипломатическое ведомство рассказало на официальной странице в Facebook.

«Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании России будет продолжаться», — подчеркнули в посольстве.