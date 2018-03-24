В Баку начали печатать бюллетени к выборам президента 

В Баку начали печатать избирательные бюллетени. В Азербайджане готовятся к выборам президента.
Всего изготовят почти пять с половиной миллионов бюллетеней. На избирательные участки их доставят за три дня до голосования. За избирательной кампанией уже следят международные наблюдатели, в том числе миссия от СНГ.
«Четыре организации представили свои документы в Центральную избирательную комиссию для проведения опросов на выходе из избирательных участков. Среди них социологические компании из Франции и США», — сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.
Напомним, выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. ЦИК республики зарегистрировал восемь кандидатов.
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