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В Азербайджане начали печатать бюллетени для президентских выборов
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В Азербайджане начали печатать бюллетени для президентских выборов 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 24 мар — РИА Новости. К печати избирательных бюллетеней для президентских выборов, назначенных на 11 апреля, приступили в субботу в Азербайджане, будут подготовлены свыше пять миллионов бюллетеней, передает корреспондент РИА Новости.
В Азербайджане, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), насчитываются 5,3 миллиона избирателя. Согласно избирательному кодексу, количество избирательных бюллетеней должно на 3% превышать число избирателей. Бюллетени будут распечатаны в издательстве Милли Меджлиса (парламента).
Согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в Азербайджане, распечатка бюллетеней должна быть завершена как минимум за 10 дней до дня голосования, то есть до 1 апреля.
Как минимум за 5 дней до голосования, то есть до 6 апреля, Центризбирком должен передать бюллетени в окружные избирательные комиссии. А за 3 дня до голосования, то есть до 8 апреля, окружные избирательные комиссии должны раздать бюллетени в участковые избирательные комиссии.
Ранее в республике завершился процесс регистрации кандидатов на высший государственный пост. Борьбу будут вести восемь человек — кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават», самовыдвиженец Захид Орудж, Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.
Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.
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