Ещё
Захарова рассказала, где обрываются следы преступлений против россиян в Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова рассказала, где обрываются следы преступлений против россиян в Британии 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где обрываются следы преступлений в отношении россиян на территории Британии. Об этом она написала в фейсбуке.
"Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании «ведут в Кремль». Хочется добавить: а обрываются в Темзе", — отметила Захарова.
Ранее в МИДе заявили, что опасаются исчезновения всех улик по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru: последние новости
Лавров прокомментировал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности В Госдуме отреагировали на отзыв посла ЕС в России В МИДе посмеялись над заявлением Франции о солидарности с Лондоном по делу Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США359
Лавров высказался о новом советнике Трампа12
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ709
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России109
Суд определил судьбу Савченко339
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение