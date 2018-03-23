Лавров высказал мнение о новом советнике Трампа

Лавров прокомментировал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности

"Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушел с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек", — добавил Лавров. Он отметил, что им с Болтоном доводилось пересекаться на работе.

Ранее в Кремле отреагировали на назначение Болтона советником по нацбезопасности.