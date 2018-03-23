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Демократы в сенате США потребовали от Трампа отчета по делу Скрипаля
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Демократы в сенате США потребовали от Трампа отчета по делу Скрипаля 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
Демократы в сенате США потребовали от президента страны Дональда Трампа предоставить отчет для конгресса по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо сенаторов.
"Мы запрашиваем постановление, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, и доложить конгрессу анализ атаки", — говорится в тексте письма.
Ранее сообщалось, что в Госдепе США назвали нелепыми заявления России по делу Скрипаля.
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