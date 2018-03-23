Скамейку, на которой обнаружили отравленных Скрипалей, убрали с улицы

Специалисты, расследующие дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль , забрали с улицы в Лондоне скамейку, на которой их обнаружили. Следователи Скотланд Ярда изъяли ее в качестве потенциального вещественного доказательства, сообщил телеканал Sky News

Полицейские в костюмах химзащиты обернули скамейку в несколько слоев пластика и погрузили в фургон.

Бывший разведчик ГРУ , завербованный западными спецслужбами, и его дочь были отравлены в первых числах марта в Лондоне. Прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль с признаками тяжелого отравления на скамейке напротив торгового центра в Солсбери. Несколько недель жертвы отравления находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц. Накануне врачи сообщили о том, что нервно-паралитическое

вещество, использованное во время отравления, повлияло на умственные способности Скрипалей.