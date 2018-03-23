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Скамейку, на которой обнаружили отравленных Скрипалей, убрали с улицы
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Скамейку, на которой обнаружили отравленных Скрипалей, убрали с улицы 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты, расследующие дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, забрали с улицы в Лондоне скамейку, на которой их обнаружили. Следователи Скотланд Ярда изъяли ее в качестве потенциального вещественного доказательства, сообщил телеканал Sky News.
Полицейские в костюмах химзащиты обернули скамейку в несколько слоев пластика и погрузили в фургон.
Бывший разведчик ГРУ, завербованный западными спецслужбами, и его дочь были отравлены в первых числах марта в Лондоне. Прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль с признаками тяжелого отравления на скамейке напротив торгового центра в Солсбери. Несколько недель жертвы отравления находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц. Накануне врачи сообщили о том, что  нервно-паралитическое
вещество, использованное во время отравления, повлияло на умственные способности Скрипалей.
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