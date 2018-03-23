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Лавров рассказал, что знаком с новым советником президента США Болтоном
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Лавров рассказал, что знаком с новым советником президента США Болтоном 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами в пятницу рассказал, что знаком с новым помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном еще со времени своей работы в постпредстве РФ при ООН.
"Я с ним работал, он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН, — сказал министр. — Именно «исполняющим обязанности», так как его не утвердил Сенат. Он проработал меньше года".
Глава МИД РФ отметил, что после ухода с этого поста Болтон оставался в политологических кругах. «Мы с ним периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона, мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент», — поделился Лавров.
Министр также выразил мнение, что Болтон безусловно является жестким дипломатом и политиком. «Но повторю еще раз, он профессионал», — заключил Лавров.
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