Активность россиян на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года

Активность российских избирателей в период выборов Президента России за рубежом была самой высокой с 2000 года, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова , передаёт ТАСС

Заявление главы ЦИК прозвучало на заседании комиссии 23 марта, на котором подводятся итоги президентской кампании.

«Это самая высокая (активность избирателей. — Прим. ред.), начиная с 2000 года», — сказала она. По данным, которые привела Памфилова, в выборах Президента России за границей приняли участие 474 тысяч 616 человек, что на 32 тысячи больше, чем в 2012 году.