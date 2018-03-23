Ещё
Активность россиян на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активность россиян на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Активность российских избирателей в период выборов Президента России за рубежом была самой высокой с 2000 года, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Заявление главы ЦИК прозвучало на заседании комиссии 23 марта, на котором подводятся итоги президентской кампании.
«Это самая высокая (активность избирателей. — Прим. ред.), начиная с 2000 года», — сказала она. По данным, которые привела Памфилова, в выборах Президента России за границей приняли участие 474 тысяч 616 человек, что на 32 тысячи больше, чем в 2012 году.
Парламентская газета: последние новости
Госдума не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого В ЦИК рассказали, когда Путину вручат удостоверение избранного президента Британия испугалась разоблачения своих шпионов в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ509
Набиуллина взялась за пенсии138
Россияне устроили набег на «Магнит»95
Суд определил судьбу Савченко73
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня31
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение