Новиков прокомментировал намерения Эстонии выслать российских дипломатов

«Ничего странного в этих решениях (по возможной высылке дипломатов — прим. ред.) нет. Прибалтийские государства часто не просто поддерживают злобные антироссийские идеи, но и сами выступают их инициаторами», — отметил парламентарий в разговоре с RT.

Новиков также подчеркнул, что возможные ответные меры России на недружественные шаги ЕС по дипломатам следует для начала применять к странам-инициаторам подобного решения.

«Что касается ответа России, то, конечно, главными инициаторами проводимой политики со стороны Запада являются США и Британия. Так что ответные действия России нужно начинать с этих стран», — уверен Новиков.