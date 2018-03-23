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Новиков прокомментировал намерения Эстонии выслать российских дипломатов
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Новиков прокомментировал намерения Эстонии выслать российских дипломатов 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ничего необычного в озвученном намерении властей Эстонии выслать из страны российских дипломатов нет, отметил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
«Ничего странного в этих решениях (по возможной высылке дипломатов — прим. ред.) нет. Прибалтийские государства часто не просто поддерживают злобные антироссийские идеи, но и сами выступают их инициаторами», — отметил парламентарий в разговоре с RT.
Новиков также подчеркнул, что возможные ответные меры России на недружественные шаги ЕС по дипломатам следует для начала применять к странам-инициаторам подобного решения.
«Что касается ответа России, то, конечно, главными инициаторами проводимой политики со стороны Запада являются США и Британия. Так что ответные действия России нужно начинать с этих стран», — уверен Новиков.
Ранее в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что официальный Таллин рассматривает возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля».
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