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США не будут разглашать детали расследования «дела Скрипаля»
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США не будут разглашать детали расследования «дела Скрипаля» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. США не будут разглашать детали британского расследования дела об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщил высокопоставленный представитель администрации, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Очевидно, мы не можем говорить о деталях британского расследования, его ходе, но достаточно сказать, что основываясь на расследовании Великобритании, которое они уже провели, мы были убеждены, что российское правительство несет ответственность за эти действия", — сказал чиновник.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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