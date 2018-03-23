Украина вернулась к вопросу о гражданстве Поклонской

Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата о её гражданстве

«Хочу поблагодарить депутата с Украины Сергея Лещенко, который с упорством, достойным лучшего применения, пытается с трибуны Верховной Рады выяснить вопрос наличия или отсутствия у меня украинского гражданства. Давно ведь говорила, что с марта 2014 года являюсь гражданкой Российской Федерации. Але, якщо ви (керівництво України) наполягаєте, то я можу поміркувати над можливістю взяти участь у виборах в якості кандидата в Президенти України. :) Поверьте, видя, как действующая «майданная власть» «потерялась в трёх соснах», люди ждут того, кто сможет навести порядок в стране, способной развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом!» — сказала Поклонская. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата Сергея Лещенко о том, что Киев якобы до сих пор не лишил её гражданства Украины

Ранее, как сообщали СМИ, депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что киевские власти до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.