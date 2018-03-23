Эксперт оценил работу ЦИКа на выборах 18 марта «на четыре с плюсом»

Выборы показывают, что более двух третей российских граждан поддерживают нашего президента, причем, в их числе и либералы, и патриоты, и государственники», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор политологии Андрей Манойло . Так он прокомментировал окончательные итоги выборов 18 марта, которые подвел ЦИК.

Как считает профессор факультета политологии МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло в кругу сторонников президента Владимира Путина оказался совершенно разный спектр слоев общества.

«И либералы, и патриоты, и государственники поддерживают президента и его политику, видят в нем человека, который может изменить страну и направить ее к будущему, к новым горизонтам, и организовать этот прорыв. Это огромный вотум доверия, который сам по себе является очень тяжелой ношей. Это кредит доверия мало получить, его надо еще оправдать. Это беспрецедентный мандат, который выдал Путину народ в ходе фактического плебисцита», — сказал Андрей Манойло.

«Если сравнивать с 2012 годом, несмотря на санкции, давление Запада и информационные войны, ресурсная база Путина не уменьшилась. Путин, наоборот, свою поддержку увеличил. Это поразительный результат!, — удивляется политолог. — Можно сказать и о том, что Путин вернул поддержку в двух наших столицах — Москве Санкт-Петербурге . В 2012 году они продемонстрировали низкие показатели как по явке, так и поддержке президента. А сейчас — и то и другое на высоком уровне».

По мнению профессора, работа ЦИК была организована на очень хорошем уровне. «Четыре с плюсом можно ему поставить — ЦИК проделал колоссальную работу по подготовке к выборам. Именно благодаря его кропотливой работе поле для возможных нарушений было сведено к минимуму. И прошли выборы спокойно, тихо, размеренно. Если нарушения где-то и были, то на них сразу реагировали. Но таких нарушений было очень мало. Рекордно низкий уровень нарушений и сбоев за всю историю выборов в Российской Федерации », — считает Манойло.

«Работу по повышению явки, которую вел ЦИК, я бы тоже оценил на четыре с плюсом. Работа ЦИК состояла из двух компонентов. Во-первых, были вычищены «мертвые души» из списков. Во-вторых, была достигнута мобильность голосования, люди могли зарегистрироваться и проголосовать на том участке, где им удобно. Это тоже заслуга ЦИКа. В-третьих, волонтеры ЦИК, которые ходили по квартирам и звали людей идти на выборы, были восприняты населением положительно. В 70-ти процентах случаев волонтеров от ЦИК пускали на порог, с ними разговаривали. Наконец, рекламная компания, которую развернул ЦИК относительно самого института выборов, призывая людей прийти и выполнить свой гражданский долг, тоже дала свои результаты. У людей появилось чувство причастности к очень важному событию государственного масштаба, — события, способного определить будущее страны на шесть лет. И это тоже очень важно», — подчеркнул политолог.