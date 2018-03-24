Зюганов оценил решение Грудинина сбрить усы

Зюганов прокомментировал решение Грудинина сбрить усы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с kp.ru решение бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина сбрить усы. «Он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Вот… Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — отметил он.

Зюганов добавил, что у Грудинина после данного шага «авторитет вырастет многократно».

Ранее появилось видео , где Грудинин сбривает усы.

Видеоблогер Юрий Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что, если кандидат не наберёт 15% голосов на президентских выборах, он сбреет усы.

Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.