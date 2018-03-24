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Павел Грудинин выполнил условие спора и сбрил усы
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Павел Грудинин выполнил условие спора и сбрил усы 

Русская Семерка 11 минут назад
Фото: Русская Семерка
Политик Павел Грудинин, который баллотировался на пост президента РФ, выполнил условия спора, который заключил в блогером Дудем. На своей странице в Instagram он выложил фотографию с обновленным имиджем.
“Добрый день!” — подписал он под фото. — «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать.» Павел Грудинин: ДАЛ СЛОВО ЗНАЧИТ НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Грудинин #выборы2018 #выборы #кпрф #нпср #политика #социализм #президент #язагрудинина #совхозимениленина #павелгрудинин #нашпрезидент #ПрограммаКПРФ #20шагов #залюдей #засоциализм #grudinin @grudinin_pn  Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin_pn) 24 Мар 2018 в 2:41 PDT Напомним предысторию спора. Перед выборами Павел Грудинин дал интервью известному интернет-блогеру Юрию Дудю. В процессе они поспорили, что если Грудинин набирает меньше 15%, то сбривает усы, а если больше, то Дудь бреется налысо. Когда стали ясны предварительные результаты выборов, он сначала отказался выполнять условия спора, но после обнародования окончательного результата подсчетов от ЦИК все же решился сменить образ.
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