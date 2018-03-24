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Грудинин сбрил усы: эксклюзивное видео «Свободной Прессы»
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Грудинин сбрил усы: эксклюзивное видео «Свободной Прессы» 

Свободная пресса 4 часа назад
В распоряжении «Свободной прессы» оказалось эксклюзивное видео, как кандидат в президент РФ Павел Грудин сбривает свои шикарные усы.
Напомним, ранее «СП» сообщала, что Грудинин выполнил условие спора с видеоблогером Юрием Дудем. При этом представитель КПРФ подчеркнул, что не согласен с результатами выборов, но так как дал слово, то держит его.
Напомним, Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат в президенты пообещал избавиться от усов, если наберёт меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.
В итоге представитель КПРФ занял второе место с результатом 11,77%. Таким образом, спор он проиграл и был вынужден расстаться с растительностью под носом. По словам Грудинина, ранее без усов его «никто никогда не видел».
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