Страны ЕС выступили на саммите в Брюсселе за улучшение отношений с Россией

"Каждый выразил свое мнение, осуждая инцидент в Солсбери. Но в то же время каждый выразил готовность развивать лучшие отношения с Россией", — сказал он. Юнкер также подчеркнул, что «Евросоюзу нужен открытый канал для диалога с Россией, чтобы обсуждать все актуальные вопросы».

Россия была в центре внимания нынешнего саммита ЕС в Брюсселе в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В результате продолжительных дискуссий лидеры страны сообщества приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера . Кроме того, как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, «пока менее половины стран — членов ЕС готовы пойти на такие меры». В их числе Польша Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.