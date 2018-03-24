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Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины
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Собчак запланировала мероприятие в Крыму «без разрешения» Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появился анонс бизнес-конференции в крымской Алуште в конце апреля, ведущей которой станет экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак; ранее она заявляла о готовности посещать регион только с согласия Украины.
На тот факт, что закрытую конференцию «Бизнес на автопилоте», которая состоится 27-29 апреля 2018 года в спа-отеле «Море» в Алуште в Крыму, проведет Ксения Собчак, обратил внимание публицист Дмитрий Ольшанский в своем Facebook.
«А как же разрешение правительства Украины на въезд на аннексированную территорию? Уже не нужно?» — задался он вопросом.
Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Собчак в начале марта обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В Киеве назвали это прошение «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных скандального сайта «Миротворец».
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно», но и это обещание не исполнила.
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