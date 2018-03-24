Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины

Собчак запланировала мероприятие в Крыму «без разрешения» Украины

В Сети появился анонс бизнес-конференции в крымской Алуште в конце апреля, ведущей которой станет экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак ; ранее она заявляла о готовности посещать регион только с согласия Украины

«А как же разрешение правительства Украины на въезд на аннексированную территорию? Уже не нужно?» — задался он вопросом. На тот факт, что закрытую конференцию «Бизнес на автопилоте», которая состоится 27-29 апреля 2018 года в спа-отеле «Море» в Алуште в Крыму , проведет Ксения Собчак, обратил внимание публицист Дмитрий Ольшанский в своем Facebook.

Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Собчак в начале марта обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В Киеве назвали это прошение «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных скандального сайта «Миротворец».