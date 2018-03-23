МИД: Россия безукоризненно выполняет Конвенцию о запрещении химоружия

Никаких претензий к выполнению со стороны России Конвенции о запрещении химического оружия быть не может, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

"Наш послужной список в рамках КЗХО безупречный, безукоризненный, никаких претензий к нам быть просто не может, это неоднократно подтверждалось самой организацией", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, если сейчас ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в силу тех или иных причин начинает втягиваться в грязные политические игры, то это уже новая ситуация, с ней тоже придется иметь дело.

"Будем работать над выправлением этой ситуации, над восстановлением нормальной работы с точки зрения взаимодействия государств-членов и Технического секретариата ОЗХО", — уточнил Рябков.

Великобританию прибыли представители ОЗХО для расследования отравления британского шпиона в городе Солсбери на юге Англии. По оценкам экспертов, на все запланированные мероприятия потребуется не меньше трех недель.