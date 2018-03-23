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МИД: Россия безукоризненно выполняет Конвенцию о запрещении химоружия
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МИД: Россия безукоризненно выполняет Конвенцию о запрещении химоружия 

Российская Газета 29 минут назад
Никаких претензий к выполнению со стороны России Конвенции о запрещении химического оружия быть не может, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Наш послужной список в рамках КЗХО безупречный, безукоризненный, никаких претензий к нам быть просто не может, это неоднократно подтверждалось самой организацией", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
По его словам, если сейчас ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в силу тех или иных причин начинает втягиваться в грязные политические игры, то это уже новая ситуация, с ней тоже придется иметь дело.
"Будем работать над выправлением этой ситуации, над восстановлением нормальной работы с точки зрения взаимодействия государств-членов и Технического секретариата ОЗХО", — уточнил Рябков.
В Великобританию прибыли представители ОЗХО для расследования отравления британского шпиона в городе Солсбери на юге Англии. По оценкам экспертов, на все запланированные мероприятия потребуется не меньше трех недель.
Напомним, спустя считанные часы после инцидента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность на Россию «ввиду отсутствия другой правдоподобной версии». Российская сторона категорически отрицает все обвинения, и предлагает Лондону провести совместное расследование.
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