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Постпред России при ЕС назвал «обычным приемом» отзыв посла из Москвы
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Постпред России при ЕС назвал «обычным приемом» отзыв посла из Москвы 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал. Господин Эдерер ожидается здесь, в Брюсселе, для консультаций с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Сколько продлятся эти консультации в данном случае, неизвестно. Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда — месяц, два. Но это в любом случае — временное событие», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер был отозван по решению лидеров ЕС для консультаций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Также ранее в МИД России прокомментировали заявление ЕС по делу Скрипаля.
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