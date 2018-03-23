Чижов объяснил, зачем Лондону «дело Скрипаля»

Постпред России при ЕС объяснил, зачем Лондону понадобилось «дело Скрипаля»

"Нужно увидеть в этом политический ход, призванный отвлечь как британское общественное мнение, так и европейское, от тех проблем, с которыми нынешнее британское правительство столкнулось в ходе переговоров по Brexit. Общеизвестно, что трения имели место и, очевидно, продолжают иметь место и внутри кабинета британского, не говоря уже о британском обществе, которое как было расколото два года назад, когда проводился референдум, так и остается расколотым сейчас", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия-24". Действия Лондона вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются попыткой отвлечь внимание мировой и британской общественности от проблем с ведением переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

По его словам, ход переговоров по Brexit "славы госпоже Мэй и ее правительству не прибавил".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.