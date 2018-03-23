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Чижов заявил, что его никто не вызывал для консультаций по делу Скрипаля
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Чижов заявил, что его никто не вызывал для консультаций по делу Скрипаля 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова не вызывали для консультаций по делу Скрипаля. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
"На данный момент никто для консультаций никуда не звал", — сказал посол.
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