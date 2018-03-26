Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово

Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово

На своей странице в Facebook дипломат опубликовала пост, где заявила, что российский МИД выражает решительный протест в связи с решением ряда стране-членов ЕС НАТО выслать российских дипломатов. Данный шаг на Смоленской-Сенной площади расценили как "недружественный и неотвечающий задачам и интересам поиска виновных в инциденте".

Речь идет об отравлении экс-сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Их обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии. Правоохранительные органы предположили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.

Премьер-министр Великобритании практически сразу начала обвинять в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентом Соединенного Королевства она объявила высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.

Германия и Напомним, 26 марта ряд стран Запада, в том числе США Канада и некоторые другие государства объявили о своем решении выслушать сотрудников российских дипломатических учреждений в знак солидарности с позицией Великобритании. Так, Франция Польша указали на дверь четырем дипломатам.

Особо рьяно к вопросу подошел глава Белого дома Дональд Трамп . Американский лидер объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел страшный пожар. Его жертвами стали 64 человек, большинство из них — несовершеннолетние. На Кузбассе объявлен трехдневный траур.