Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран, которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет о подобных действиях этих государства.
"Наши западные коллеги даже в этот день, вместо того, чтобы как цивилизованные, приличные люди выражать сочувствие, соболезнования российским гражданам, к сожалению, сделали, то, что они сделали", — заявила пресс-секретарь МИДа в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия 1.
На своей странице в Facebook дипломат опубликовала пост, где заявила, что российский МИД выражает решительный протест в связи с решением ряда стране-членов ЕС и НАТО выслать российских дипломатов. Данный шаг на Смоленской-Сенной площади расценили как "недружественный и неотвечающий задачам и интересам поиска виновных в инциденте".
Речь идет об отравлении экс-сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Их обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии. Правоохранительные органы предположили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.
Премьер-министр Великобритании практически сразу начала обвинять в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентом Соединенного Королевства она объявила высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 26 марта ряд стран Запада, в том числе США, Канада и некоторые другие государства объявили о своем решении выслушать сотрудников российских дипломатических учреждений в знак солидарности с позицией Великобритании. Так, Франция, Германия и Польша указали на дверь четырем дипломатам.
Особо рьяно к вопросу подошел глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.
25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел страшный пожар. Его жертвами стали 64 человек, большинство из них — несовершеннолетние. На Кузбассе объявлен трехдневный траур.