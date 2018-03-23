Ещё
Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Страны, члены Евросоюза, на саммите в Брюсселе высказали мнение, что необходимо развивать отношения с Россией.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, рассказывая на пресс-конференции об итогах двухдневной встречи лидеров сообщества.
При этом, как передает РИА Новости, со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph, несколько стран ЕС, в частности, Франция, Польша и Литва, рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — на территории Великобритании.
Не исключают возможности высылки дипломатов РФ также в Чехии, Ирландии, Латвии, Эстонии.
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что в Хельсинки не пришли пока к выводу — нужно ли следовать примеру других стран-членов ЕС, отметив, что посмотрят, как будут развиваться события.
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что его страна солидарна с Великобританией и решительно осуждает нападение на Скрипалей, но российских дипломатов Вена высылать не собирается.
Требование выслать российских дипломатических работников из стран ЕС озвучила на саммите премьер-министр Великобритания Тереза Мэй. Ранее из Соединенного Королевство было выдворено 23 россиянина с дипломатическими паспортами, не считая членов их семей. Также из Москвы был отозван посол Евросоюза.
Вести.Ru: последние новости
Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого Страны ЕС будут ждать ответов России по делу Скрипаля Ответ Москвы Лондону и Вашингтону будет выверенным
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ466
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ115
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого23
Все супероружие РФ показали в одном видео125
Новый советник Трампа готов развязать большую войну173
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение