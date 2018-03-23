Новый омбудсмен Украины заявила, что планирует посетить Донбасс и Крым

Парламент Украины 15 марта избрал нового уполномоченного Верховной рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий омбудсмена Валерии Лутковской . Согласно украинскому законодательству, омбудсмен в Верховной раде избирается каждые пять лет.

"Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса — ред.), и в аннексированном Крыму", — заявила Денисова на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы управления Верховного комиссара ООН Паскалем Моро.

На встрече омбудсмен проинформировала коллег о практических шагах, которые принимает ее ведомство по решению проблемных вопросов беженцев и временно перемещенных лиц. В частности, речь шла о пересечении линии разграничения в Донбассе и выплат пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.