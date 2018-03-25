«Никто не ждет»: в Крыму ответили украинскому обмудсмену

"Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул Иоффе.

По его словам, крымчане хорошо помнят, как в украинский период Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана "за злоупотребление служебным положением".