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«Никто не ждет»: в Крыму ответили украинскому обмудсмену
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В Крыму ответили на желание украинского обмудсмена посетить полуостров 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: ТАСС
Новоизбранного уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет, заявил РИА Новости в воскресенье глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Ранее Денисова заявила, что планирует посетить Крым и неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
"Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование", — сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, крымчане хорошо помнят, как в украинский период Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана "за злоупотребление служебным положением".
"Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул Иоффе.
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