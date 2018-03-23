Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявила на брифинге в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Тереза Мей представила нам определенные доказательства", — сказала Меркель, отвечая на вопрос журналиста, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.