Посольство Британии в России: налаживание связей между гражданами двух стран продолжится 

В посольстве Великобритании в России заявили, что работа по налаживанию связей между гражданами двух стран будет продолжаться. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Facebook. «Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании и России будет продолжаться», — подчеркнули в посольстве. Ранее МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата в ответ на аналогичные меры Лондона.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировалвысылку британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона.