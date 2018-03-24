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Посольство Британии в России: налаживание связей между гражданами двух стран продолжится
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Посольство Британии в России: налаживание связей между гражданами двух стран продолжится 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В посольстве Великобритании в России заявили, что работа по налаживанию связей между гражданами двух стран будет продолжаться. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Facebook. «Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании и России будет продолжаться», — подчеркнули в посольстве. Ранее МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата в ответ на аналогичные меры Лондона.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировалвысылку британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона.
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