Латвия намерена выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России

По его словам, Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС в настоящее время обсуждает возможные ответные меры в отношении России.

Отмечается, что в понедельник, 26 марта, будет предоставлена подробная информация.