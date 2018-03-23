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Латвия намерена выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России
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Латвия намерена выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Латвия в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис. «Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России», — цитирует Егерманиса РИА Новости.
По его словам, Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС в настоящее время обсуждает возможные ответные меры в отношении России.
Отмечается, что в понедельник, 26 марта, будет предоставлена подробная информация.
Ранее сообщалось, что Словакия может принять меры против России в связи с делом Скрипаля.
RT на русском: последние новости
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